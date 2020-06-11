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Рубль упал к резервным валютам
Сегодня, 16:49Экономика
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Курс рубля по отношению к доллару и евро просел в ходе торгов в четверг, 11 июня.
Как пишет RT, котировки курса USD/RUB выросли до 69,07 руб. (+57 коп.), а пары EUR/RUB — до 78,46 руб. (+53 коп.).
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