Под надежной защитой: башкирские нефтяники помогли избежать затопления в трех районах

Как говорят профессионалы, когда твоя работа не заметна, это самая высокая её оценка. Так можно сказать и о мероприятиях, проведенных с середины марта по июнь 2020 года специалистами ООО «Башнефть-Добыча» (основной оператор АНК «Башнефть» по добыче нефти и газа). Речь идет об откачке талой воды из «чаши» дамб Краснокамского, Дюртюлинского и Илишевского районов.

Важно отметить, что защитные гидротехнические сооружения на реках Белая и Гнилой Танып также в свое время построили башкирские нефтяники. Масштабное строительство дамб и специальных насосных станций началось в 1982 году и продолжалось более 10 лет. С тех пор все привыкли, что эти сооружения есть и работают на благо людей.

В этом году природа приготовила суровое испытание как для защитных сооружений и техники, так и для людей. Вода в реках поднялась выше уровня 2019 года, добавив серьезную нагрузку на дамбы в трех вышеупомянутых районах.

Наибольшая опасность подтопления возникла в апреле. Основной напор поднявшейся в реках воды, угрожавшей затоплением больших территорий на северо-западе Башкирии, остановили дамбы. Ну а поднявшиеся грунтовые воды отвела специально построенная для этих целей насосная станция, поддерживающая функционирование дамб. В апреле нефтяники откачали из защитной зоны, называемой чашей дамб, около 11 млн тонн воды, а за весь период паводка – почти 14 млн тонн. По подсчетам специалистов, этот объем на 75% превысил соответствующий показатель прошлого года. В прошлом году было откачано чуть более 8 млн тонн.

«Башнефть-Добыча» сегодня обслуживает пять дамб. При этом три из них обеспечивают защиту не только 700 с лишним объектов нефтедобычи, но и окружающих их населенных пунктов с сельхозугодиями площадью 1840 гектаров в Краснокамском, Дюртюлинском и Илишевском районах Башкирии. Протяженность защитных сооружений разная - 26,7 км, 23 км и 5,2 км.

Сейчас уже очевидно, что без дамб и своевременной откачки воды, которую нефтяники осуществляют на протяжении почти 40 лет, от паводка ежегодно страдали бы 87 квадратных километров сельхозплощадей и более десятка населенных пунктов, включая сёла Киреметево, Новый Каинлык, Куяново, Новый Буртюк, Старый Буртюка, Мрясево, Редькино и другие. В общей сложности в них насчитывается свыше полутора тысяч дворов.

По гребню дамб проходят промысловые дороги, окаймляющие пять деревень. Компания «Башнефть-Добыча» круглый год следит за её состоянием, местные жители также могут пользоваться этой транспортной инфраструктурой.

Защиту от паводковых вод в этих районах помогают осуществлять две насосные станции Арланского цеха поддержания пластового давления. Их мощность рассчитана на экстремальные уровни подъёма вешних вод в период прохождения паводка. Совокупная мощность обеих станций, которые, кстати, работают в автоматическом режиме, позволяет не только откачивать паводковые воды, но и защищать территории в случае внезапного подъема уровня воды в водохранилище Нижнекамской ГЭС. Данные о ситуации поступают на пульт диспетчера в режиме онлайн.