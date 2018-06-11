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В Башкирии изучат эксперимент по установке «умных» счетчиков воды
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии изучат эксперимент по установке «умных» счетчиков воды

Сегодня, 10:00ЭкономикаТатьяна МайороваФото: пресс-служба главы РБ
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