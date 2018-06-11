В Башкирии изучат эксперимент по установке «умных» счетчиков воды
Глава Башкирии поручил рассмотреть возможность внедрения системы «умных» водосчетчиков во всех городах республики.
Рустэм Хамитов в ходе поездки по Зауралью подробно изучил опыт МУП «Сибайводоканал», в котором внедрена система автоматизированного потребления воды «Стриж».
Как пояснили представители МУП, эта система основана на технологии IoT – «интернета вещей», когда отдельные узлы, подключенные в единую сеть, автоматически обмениваются информацией между собой. Говоря проще, «умные» приборы учета, оборудованные передатчиками стандарта LPWAN, сами передают информацию на компьютер в диспетчерскую. Радиосигнал передается на расстояние до 50 километров – его должно хватить в пределах одного города.
В итоге потребители больше не должны проводить подсчеты при оформлении квитанций, а оплачивать готовые квитанции.
Подобные системы установлены в районах Москвы и Подмосковья, в Перми, Астрахани, Калужской области, Нарьян-Маре, Шымкенте (Казахстан).
Рустэм Хамитов поручил рассмотреть возможность внедрения таких «умных» водосчетчиков также и в других городах республики.