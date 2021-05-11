Автопарк РМУ Учалинского ГОКа пополнился новым погрузчиком

Техника приобретена в рамках реализации плана по замене и модернизации изношенного оборудования и будет задействована в строительстве Ново-Учалинского подземного рудника. На его подземных горизонтах и наклонных съездах РМУ выполняет работы по монтажу трубопроводов сжатого воздуха, водоотлива, промышленной воды, сетей электроснабжения технологических процессов Ново-Учалинского месторождения.