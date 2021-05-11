Автопарк РМУ Учалинского ГОКа пополнился новым погрузчиком

Техника приобретена в рамках реализации плана по замене и модернизации изношенного оборудования и будет задействована в строительстве Ново-Учалинского подземного рудника. На его подземных горизонтах и наклонных съездах РМУ выполняет работы по монтажу трубопроводов сжатого воздуха, водоотлива, промышленной воды, сетей электроснабжения технологических процессов Ново-Учалинского месторождения.
- На горизонте 850 метров силами ремонтно-монтажного управления выполняются строительно-монтажные работы на объекте «Насосная станция главного водоотлива» с монтажом трех ниток трубопровода до горизонта 460 метров общей протяженностью порядка 10 км. Новый погрузчик обеспечит качественное и безопасное выполнение строительно-монтажных работ, - рассказал зам. главного инженера РМУ Дмитрий Бухтояров.
Габариты погрузчика позволяют легко маневрировать по горным выработкам, разъезжаться с тяжелой подземной техникой, занятой на транспортировке горной массы, выполнять доставку материалов и оборудования до места производства строительно-монтажных работ.
Перед вводом в эксплуатацию LK-1M прошел «обкатку» - во время 100-часовой работы под нагрузкой были проверены все его системы.