Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о новых мерах поддержки.
В частности, президент предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пяти тысяч рублей.
«У нас много семей, у которых этого права (на материнский капитал) нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребенка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет», — заявил Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Отметим также, что президент рассказал об отмене налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года. Предприятия пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО освобождаются от налогов (кроме НДС) на апрель, май и июнь 2020.
Кроме того, в обращении зашла речь и о возвращении налогов самозанятым, выдаче кредитов под 2% предприятиям с возможностью погашения всей суммы за счёт государства.