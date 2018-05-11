За 4 месяца 2018 года в Башкирии собрали 148 миллиардов рублей налогов

147 млрд 675 млн рублей в виде налогов и других обязательных платежей собрали на территории Башкирии в бюджеты всех уровней за первые 4 месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Башкирии.

Годом ранее также за первые четыре месяца собрано было гораздо меньше, примерно на треть – на 45 млрд рублей.

Из общей суммы собранных в этом году денег ушло:

- В федеральный бюджет 76,0 млрд рублей (+23,3 млрд руб к прошлому году);

- В консолидированный бюджет Башкирии (все бюджеты Башкирии) 61,3 млрд рублей (+21,0 млрд руб к прошлому году).

Из общей суммы (147,7 млрд руб) по видам налогов следующие:

- налог на добычу полезных ископаемых 42,1 млрд руб

- налог на прибыль организаций 38,2 млрд руб

- налог на добавленную стоимость 20,4 млрд руб

- акцизы 19,6 млрд руб

- налог на доходы физических лиц 16,4 млрд руб

- имущественные налоги 6,7 млрд руб

- специальные налоговые режимы 3,4 млрд руб