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За 4 месяца 2018 года в Башкирии собрали 148 миллиардов рублей налогов
Сюжеты:
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Sostav.ru

За 4 месяца 2018 года в Башкирии собрали 148 миллиардов рублей налогов

Сегодня, 17:23ЭкономикаМарат ГареевФото: sostav.ru
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