За 4 месяца 2018 года в Башкирии собрали 148 миллиардов рублей налогов
За этот же период прошлого года собрали примерно на треть меньше.
147 млрд 675 млн рублей в виде налогов и других обязательных платежей собрали на территории Башкирии в бюджеты всех уровней за первые 4 месяца этого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Башкирии.
Годом ранее также за первые четыре месяца собрано было гораздо меньше, примерно на треть – на 45 млрд рублей.
Из общей суммы собранных в этом году денег ушло:
- В федеральный бюджет 76,0 млрд рублей (+23,3 млрд руб к прошлому году);
- В консолидированный бюджет Башкирии (все бюджеты Башкирии) 61,3 млрд рублей (+21,0 млрд руб к прошлому году).
Из общей суммы (147,7 млрд руб) по видам налогов следующие:
- налог на добычу полезных ископаемых 42,1 млрд руб
- налог на прибыль организаций 38,2 млрд руб
- налог на добавленную стоимость 20,4 млрд руб
- акцизы 19,6 млрд руб
- налог на доходы физических лиц 16,4 млрд руб
- имущественные налоги 6,7 млрд руб
- специальные налоговые режимы 3,4 млрд руб