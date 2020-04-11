В Башкирии семейное предприятие пчеловодов собирает команду единомышленников
В редакцию Медиакорсети поступило обращение от молодых супругой Имангуловых, которые, по их словам, нуждаются в единомышленниках, друзьях, партнерах и меценатах.
«Здравствуйте, друзья!
Нам с вами выпало жить в непростое время.
Сейчас особенно нужно знать и чувствовать, что у тебя есть надежные друзья.
Наш социальный проект «Пасека Султан бабая», которую мы назвали в честь нашего деда – Султангарая Валиева, создавшего пасеку в 1965 году, ставит перед собой важную цель: «разбудить» небольшую деревеньку Купербаш в Краснокамском районе Башкирии, вдохнуть в нее новую жизнь.
Мы хотим создать здесь новые рабочие места и при этом получать экологически чистые продукты - то есть принести как можно больше пользы.
Мы нуждаемся в единомышленниках, друзьях, партнерах и меценатах.
Присоединяйтесь к нам! Вместе мы станем сильнее и сможем не только победить все вирусы, но и оживить село и совершить множество хороших и добрых дел.
С уважением, Ильшат Имангулов.
Tel/wtsp: 89174093147.
Il.iman@yandex.ru
Инста: @paseka_sultan_babaya»
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