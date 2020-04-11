В Башкирии семейное предприятие пчеловодов собирает команду единомышленников

«Здравствуйте, друзья!

Нам с вами выпало жить в непростое время.

Сейчас особенно нужно знать и чувствовать, что у тебя есть надежные друзья.

Наш социальный проект «Пасека Султан бабая», которую мы назвали в честь нашего деда – Султангарая Валиева, создавшего пасеку в 1965 году, ставит перед собой важную цель: «разбудить» небольшую деревеньку Купербаш в Краснокамском районе Башкирии, вдохнуть в нее новую жизнь.

Мы хотим создать здесь новые рабочие места и при этом получать экологически чистые продукты - то есть принести как можно больше пользы.

Мы нуждаемся в единомышленниках, друзьях, партнерах и меценатах.

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы станем сильнее и сможем не только победить все вирусы, но и оживить село и совершить множество хороших и добрых дел.

С уважением, Ильшат Имангулов.

Tel/wtsp: 89174093147.

Il.iman@yandex.ru

Инста: @paseka_sultan_babaya»

Напомним, Медиакорсеть будет бесплатно размещать готовые информационные материалы от компаний малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.