В Башкирии банк земельных участков пока будет внедрен в двух городах

Специалисты Госкомстроя Башкирии проанализировали возможности внедрения практики создания банка земельных участков на территории Башкирии. Об этом на пресс-конференции, организованной изданием «Коммерсантъ-Башкортостан», сообщил заместитель главы Госкомстроя Рб Артем Ковшов.

- Поясним сразу, что банк земельных участков представляет собой перечень земельных участков, свободно сфомированных и поставленных на кадастровый учет, эти участки могут быть без торгов выделены застройщикам, которые берут на себя строительство жилого дома, обещая передать не меньше 10% квартир в нем гражданам из реестра пострадавших граждан, - сказал Артем Ковшов. – При этом мы стараемся учитывать, чтобы как можно ближе к таким земельным участкам находились инженерные сети.

По словам спикера, отбор застройщиков в рамках масштабных инвестиционных проектов проводится в рамках градостроительного кодекса. Прежде всего в данном случае застройщик экономит на затратах на аренду. При этом создание банка земельных участков актуально не для всех населенных пунктов Башкирии.

- Мы понимаем, что он не будет работать в городе Салавате, где практически отсутствует потребность в земельных участках, торги и так проходят по минимальной стоимости, - уточнил Артем Ковшов. – Мы проанализировали положение дел по республике и пришли к выводу что данный закон будет работать на территории Уфы и Стерлитамака, где стоимость земли выше, чем в других муниципалитетах.