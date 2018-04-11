Минфин предложил установить минимальную цену на водку от 37 градусов

В пояснительной записке к документу говорится, что для исключения имеющихся на настоящий момент разночтений в части применения установленных минимальных цен на спиртосодержащую продукцию (водку) крепостью 38%, проектом приказа предусматривается ряд изменений. Их следует внести в приказ Минфина России «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». Нововведения предполагают унификацию минимальной цены водки крепостью 37-40 процентов включительно, сообщил портал rns.online.