Как «черный понедельник» повлияет на жизнь простого уфимца

Обвал российского фондового рынка и курса рубля по отношению к доллару и евро в минувший понедельник, 9 апреля, не может не заставить задуматься над тем, скажется ли это на качестве жизни простого среднестатистического уфимца. Медиакорсеть решила ответить на этот вопрос.

Напомним, что фондовый рынок утром понедельника открылся не просто падением. Потому что такой обвал просто падением назвать сложно: в частности, стоимость акций компании «Русал» Олега Дерипаски снизилась в стоимости почти вдвое, а капитализация упала на несколько миллиардов долларов. «Сбербанк» в понедельник подешевел на 20%.

Дошло до того, что на Гонконгской фондовой бирже появилось сообщение о том, что компания «Русал» может объявить технический дефолт (неспособность платить по текущим долгам).

На следующий день, во вторник 10 апреля, обе компании «отыграли» по 1-2%, но о полном восстановлении капитализации пока говорить рано.

Финансовые эксперты, да и не только финансовые, связывают такое падение с реакцией на обнародование в минувшую пятницу, 6 апреля, нового санкционного списка, подготовленного США, в который вошли 24 российских гражданина и 14 компаний из России.

Казалось бы, где Гонконгская фондовая биржа, а где мы, и как изменения в планетарных финансах могут сказаться на нашей с вами повседневной жизни? Ничего подобного. Смотрите сами: одним из последствий этих событий можно считать падение курса рубля. На сегодня, 11 апреля, Центральный банк установил следующие курсы:

Доллар США 62,40 руб. Вчера, во вторник курс равнялся 58,57, а в пятницу, до обвала 57,83 руб. То есть плюс 4,57 за два дня (+7,9%).

ЕВРО 76,85 руб. Вчера, во вторник курс равнялся 71, 88 руб, а в пятницу, до обвала 70,71 руб. Или рост курса на 6,14 рубля - за два дня (+8,7%).

Такое резкое ослабление курса национальной валюты не может быть «плановым» – в рамках некоего установившегося тренда. В краткосрочной перспективе мы не заметим особой разницы в ценах в ближайшем магазине у дома.

Но если этот курс останется таким же высоким (повышенным) на более долгую перспективу и не вернется к показателям, скажем, прошлой недели, то в ближайшее время мы вполне сможем наблюдать замену ценников в ближайшем магазине.

Вчера глава Центрального банка и уроженка Уфы Эльвира Набиуллина заявила буквально следующее:

- Что касается влияния на инфляцию, естественно, валютный курс - это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события - ограничивать их влияние на инфляцию, – заявила глава ЦБ. Ее цитату приводит РИА Новости.

Мы спросили специалистов в области финансов и бизнеса, что они об этом думают.

«Надвигается большая проблема»

Заместитель генерального директора по информационно-аналитической работе Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Арсен Нуриджанов считает, что можно ожидать ухудшения ситуации:

- Мало того, что мы толком не оправились от прошлого кризиса, так теперь и это финансовое ухудшение. Проблема заключается в следующем: в настоящее время и так наблюдается падение зарплат людей, особенно в малом и среднем бизнесе, сейчас ситуация ухудшится.

Доллар дорожает, импортные составляющие, соответственно, тоже. Денежная масса сегодня в российской экономике сжата, свободных денег нет, соответственно, раз их нет, они в бизнес не идут. В результате бизнес не развивается, не создаются новые рабочие места. Предприниматель вынужден не то что новых работников принимать на работу, ему приходится сокращать людей, урезать зарплаты, чтобы сохранить бизнес.

И это касается не только предпринимателей, а всех: зарплаты падают, а расходы растут. И когда эта ситуация выправится, пока неизвестно.

«Рано делать выводы»

Руководитель пресс-службы Ассоциации кредитных и финансовых организаций РБ (АКФОРБ) Дмитрий Рудзит предлагает подождать несколько дней, прежде чем делать выводы:

- Я думаю, что в ближайшее время произойдет корректировка и курсы вернутся к своим привычным показателям. И вообще на основе суточных данных делать какие-то выводы и строить прогнозы – не совсем корректно. Я бы выждал еще несколько дней, и тогда уже можно будет что-то осторожно говорить и предполагать.

«Это удар для малого бизнеса»

Исполнительный директор Башкирского регионального отделения ОПОРА России Тимур Лукманов настроен не так оптимистично:

- Для предприятий, которые работают на экспорт, конечно, нынешняя ситуация с курсом рубля по отношению к основным валютам выгодная. Но для тех, кто ориентирован на внутренний рынок, это, безусловно, сильный удар. Смотрите сами. Вот к примеру, предприниматель занимается полиграфией. Краски – только импортные. Возьмем медицину. У нас не производится ни одного аппарата для проведения МРТ. Товары, которые были и так дорогие, станут еще дороже.

Надолго ли? Думаю, что обратная корректировка до прежних значений может занять достаточно длительное время.

«Люди привыкли к инфляции»

Финансовый эксперт, журналист «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев придерживается выжидательной тактики:

- Делать выводы сейчас рано, надо подождать хотя бы месяц или даже квартал. Это может быть или начало долговременного тренда или кратковременное изменение, и курсы вернутся через несколько дней к своим значениям.

Развернутый комментарий финансового эксперта о том, что происходит, что делать и чего ожидать, смотрите в видео ниже.

«Отдохнуть в теплых краях станет дороже»

Руководитель уфимского турагентства Наталья Базекина пояснила, что туристы, которые уже полностью оплатили путевки, могут не переживать:

- Основной пик спроса на путевки приходится на февраль-март, ведь люди заранее заботятся о своем отдыхе. Поэтому те, кто оплатил 100 процентов путевки, для них цена путевки в рублях не поменяется. А те, кто оплатил только часть стоимости путевки, должен будет оставшуюся часть платить по новому курсу.

Вместо выводов