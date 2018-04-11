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Как «черный понедельник» повлияет на жизнь простого уфимца
Сюжеты:
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Как «черный понедельник» повлияет на жизнь простого уфимца

Сегодня, 12:21ЭкономикаМарат ГареевФото: finam.ru
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