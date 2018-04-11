Инвестирование средств «молчунов» принесло свыше 35 млрд рублей в 2018 году

Основные доходы по всем портфелям ГУК получили от купонных выплат по корпоративным облигациям. Около 60% дохода по расширенному портфелю принадлежит купонным выплатам по облигациям, свыше 20% получили от размещения денежных средств на депозитах и счетах доверительного управления. Еще примерно 20% от переоценки облигаций, написал портал rns.online.

По словам руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова, значительный процент доходов от размещения денег в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля объясняется необходимостью поддержания высокой доли свободных средств в портфеле. Речь идет в среднем о 20% от всех средств. Это нужно для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан.