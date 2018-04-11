Инвестирование средств «молчунов» принесло свыше 35 млрд рублей в 2018 году
В первом квартале 2018 года доходы от инвестирования пенсионных накоплений «молчунов» государственной управляющей компании ВЭБа составили 35,18 миллиардов рублей. Эта цифра указана в отчетности ВЭБа.
Основные доходы по всем портфелям ГУК получили от купонных выплат по корпоративным облигациям. Около 60% дохода по расширенному портфелю принадлежит купонным выплатам по облигациям, свыше 20% получили от размещения денежных средств на депозитах и счетах доверительного управления. Еще примерно 20% от переоценки облигаций, написал портал rns.online.
По словам руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова, значительный процент доходов от размещения денег в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля объясняется необходимостью поддержания высокой доли свободных средств в портфеле. Речь идет в среднем о 20% от всех средств. Это нужно для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан.
Главным событием, которое оказало влияние на деятельность ГУК в первом квартале 2018 года, стал возврат средств Пенсионному фонду России по результатам переходной кампании прошлого года. Эта сумма составила 191 миллиард рублей. Как отметил Попов, несмотря на то, что объемы возврата превысили запланированное значение, это было осуществлено ГУК своевременно и в полном объеме.