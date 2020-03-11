В Башкирии за год увеличилось количество фальшивых денежных купюр

В 2019 году в республике выявили 281 поддельную купюру. Это на 28% больше, чем в 2018. Об этом сообщили в отделении Национального банка России по РБ.

Статистика гласит, что в 80% случаев фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5 тысяч рублей. Всего за прошлый год удалось изъять 39 тысячерублевых купюр. Среди подделок также оказались бумажные деньги номиналом 2 тысячи рублей – 14 штук.

— Всегда следует особенно тщательно проверять банкноты крупных номиналов, – советует управляющий Отделением-Национальным банком по республике Башкортостан банка России Марат Кашапов, – при обнаружении банкноты, вызывающей сомнение в ее подлинности, следует сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами. Если купюра очевидно поддельная, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.