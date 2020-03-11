В Башкирии власти отчитались об экономии энергоресурсов

Министр убежден, что ресурсы стали экономить благодаря программе энергосбережения, которая работает с 2007 года. В 2019 году в республике было закуплено и установлено 28 тысяч новых энергосберегающих светильников, заменены 14 тысяч светильников.

При этом в ближайшее время все 4838 бюджетных организаций Башкирии будут обязаны снизить потребление всех энергоресурсов. Пока только 444 из них пока не позаботились об этом.