В Башкирии власти отчитались об экономии энергоресурсов
11 марта, 08:43ЭкономикаНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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В республике, по мнению министра промышленности энергетики Александра Шельдяева, на 50 процентов стали меньше тратить на энергоресурсы.
Министр убежден, что ресурсы стали экономить благодаря программе энергосбережения, которая работает с 2007 года. В 2019 году в республике было закуплено и установлено 28 тысяч новых энергосберегающих светильников, заменены 14 тысяч светильников.
При этом в ближайшее время все 4838 бюджетных организаций Башкирии будут обязаны снизить потребление всех энергоресурсов. Пока только 444 из них пока не позаботились об этом.
Ранее Медиакорсеть писала о запуске очередной солнечной электростанции в республике в Бурзянском районе. Она стала крупнейшей в России СЭС, интегрированной с накопителем энергии.
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