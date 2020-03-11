Башкирия не смогла сэкономить на энергосбережении нужную сумму
11 марта, 11:39ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Программа провалилась на 38 млн рублей.
О том, что экономический эффект от программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2019 году составил 205,8 млн при запланированных 243,8 млн рублей сообщил на заседании Курултая Башкирии министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев, передает «РБК-Уфа».
Меньше всего достиг плана госстрой республики – вместо запланированных 189,7 млн вышло 70,95 млн рублей.
Минсельхоз , минжилкомхоз и минкульт региона, отмечают журналисты, добились эффекта в 2,7 млн, в 82,25 млн и в 0,9 млн рублей, хотя этого от них и не требовалось. В заданные рамки уложились в министерстве образования – 36,5 млн и госкомтрансе – 0,5 млн.
Шельдяев также отметил, что среди объектов бюджетной сферы региона только 14% соответствуют нормативным значениям.
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