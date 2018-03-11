В Башкирии объем дорожного фонда увеличился в три раза

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В Башкирии увеличился объем средств, выделяемых на строительство социальной инфраструктуры.
Об этом стало известно со слов Рустэма Хамитова на встрече с женщинами-руководителями предприятий и организаций экономики и социальной сферы.
Как отметил Глава РБ, Башкирия может себе позволить потратить 12 млрд рублей в 2018-2020 годах на строительство в области здравоохранения, а объем дорожного фонда вырос с 5-6 млрд до 19 млрд рублей. Рустэм Хамитов считает это колоссальным ростом.
Отметим, расходная часть республиканского бюджета продолжит быть социально ориентированным и в ближайшее время, а объем средств, потраченных на эту сферу, только вырастет. Для этого Рустэм Хамитов призывает обратить внимание на государственно-частное партнёрство.
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