Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты

Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты
Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты
Вчера, 23:48ЭкономикаФото: pixabay.com
Сектор АПК исчерпал возможности льготного кредитования перед весенней посевной кампанией. Минсельхоз РФ предложил сельхозпроизводителям обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить ее провала.

По информации «Коммерсанта», Минсельхоз РФ готов опубликовать новый проект постановления, предусматривающего уменьшение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам до 70 процентов размера ключевой ставки ЦБ РФ. Подобную схему кредитования ведомство объясняет макроэкономическими факторами, такими как инфляция. Аналитики рассчитали, что банки на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ могут поднять ставку значительно выше прошлогодних 5%, из этого следует, что не все аграрии смогут обслуживать такое кредитование. Об этом пишет expert.ru.

«Обращение за коммерческим кредитованием в отсутствие льготного финансирования — обычная практика. Просто коммерческие кредиты будут дороже льготных как минимум в 2,5 — 3 раза, поэтому себестоимость производителей может вырасти на 4 — 6%. При этом на повестке дня остается вопрос об ограничении роста цен на продукты, а это идет вразрез с очевидно растущими расходами сельхозпроизводителей», — указал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Банки пытаются компенсировать риски высокими процентами, поскольку в обеспечение фермеры ничего стоящего предоставить не могут, отметил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина заявила, что рост расходов на процентные платежи приведет к увеличению себестоимости продукции и, как следствие, вызовет рост цен на продукты питания. Кроме того, увеличение процентных расходов снизит размер свободных денег, которые могли бы быть направлены сельхозпроизводителями на реализацию инвестиционных проектов, что негативно может сказаться на развитии отрасли в целом, объяснила она.

Уткина добавила, что условия кредитования по действующим кредитам должны оставаться неизменными, поскольку возможность выдачи банками новых кредитов будет зависеть от фактических лимитов льготного кредитования. Очевидно, что лимиты будут увеличены, но если их не хватит, то аграриям придется занимать деньги по рыночным ставкам.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы