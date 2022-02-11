Российские фермеры предупредили о росте цен на продукты

«Обращение за коммерческим кредитованием в отсутствие льготного финансирования — обычная практика. Просто коммерческие кредиты будут дороже льготных как минимум в 2,5 — 3 раза, поэтому себестоимость производителей может вырасти на 4 — 6%. При этом на повестке дня остается вопрос об ограничении роста цен на продукты, а это идет вразрез с очевидно растущими расходами сельхозпроизводителей», — указал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.