В Башкирии спишут долги по налогам физических лиц

В общей сложности спишут более 600 млн рублей.

В Башкирии спишут более 600 млн руб задолженности по налогам физлиц, сообщает РБК-Башкортостан. Списание предусмотрено по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, по задолженности, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.

Отмечается, что списаны будут только начисления до 2013 года включительно, что составляет 20% из имеющейся на текущую дату задолженности (то есть более 600 млн из 3,1 млрд руб). Все начисления за 2014-2016 годы подлежат безусловной оплате.