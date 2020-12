Власти Башкирии планируют потратить на развитие геопарков почти миллиард рублей

До 2022 года на развитие геопарков «Торатау» и «Янган-тау» необходимо выделить 920 миллионов рублей из бюджета республики. Об этом власти заявили в ходе заседания на «Международной неделе бизнеса».

Так, развитие геопарка «Янган-тау» обойдется примерно в 420 миллионов рублей. На территории планируют возвести этнографический комплекс, музейный парк имени Салавата Юлаева и исторический центр геологии. 350 миллионов рублей будут выделены в рамках инвестиционной программы, 25 миллионов рублей заложены в бюджете санатория «Янган-тау», остальные 70 миллионов рублей планируют привлечь из бюджета Минкултуры. На территории геопарка «Торатау» появятся визит-центры, на строительство которых уйдет 336 миллионов рублей, а также экотропы через шиханы. Еще 100 миллионов рублей уйдут на строительство инфраструктуры. — Чтобы геопарк стал точкой притяжения туристов, необходимо создавать инфраструктуру, качественный сервис, заниматься благоустройством и информационным сопровождением, — отметил Радий Хабиров.

