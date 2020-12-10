Власти Башкирии планируют потратить на развитие геопарков почти миллиард рублей

Так, развитие геопарка «Янган-тау» обойдется примерно в 420 миллионов рублей. На территории планируют возвести этнографический комплекс, музейный парк имени Салавата Юлаева и исторический центр геологии. 350 миллионов рублей будут выделены в рамках инвестиционной программы, 25 миллионов рублей заложены в бюджете санатория «Янган-тау», остальные 70 миллионов рублей планируют привлечь из бюджета Минкултуры.