В Башкирии появится трикотажная фабрика на 300 рабочих мест

В Башкирии появится трикотажная фабрика на 300 рабочих мест

Вчера, 15:29ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В рамках Международной недели бизнеса власти Башкирии подписали соглашение с группой компаний «Большая семья», которая собирается построить в республике трикотажную фабрику. О самой компании и сотрудничестве рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

«Большая семья» находится на рынке около четверти века. Директором является Тимур Шавалеев. Заводы компании построены в России, Узбекистане и Китае. Теперь и в Башкирии появится трикотажная фабрика на 300 рабочих мест. Как рассказывает Андрей Назаров, сейчас для её строительства подбирается подходящая площадка. В качестве вариантов рассматриваются ОЭЗ «Алга» и Зауралье.

В ходе встречи Андрей Назаров пообщался с представителями Казахстана. Ещё несколько лет назад, по его словам, там было представительство республики.

Сейчас планируем возобновить его работу — у нас есть очевидный потенциал к сотрудничеству и грех будет его не использовать. Казахстан — одно из самых успешных государств постсоветского пространства, со своим очень интересным опытом серьёзных реформ и организации динамичного экономического развития. Все это сегодня как раз и обсуждали, сказал премьер-министр.

Напомним, 8 декабря стартовала Международная неделя бизнеса, в рамках которой прошёл показ «Cosmopolitan. Мода без границ». Республика представила свой бренд «Made in Bashkortostan».

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