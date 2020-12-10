В Башкирии появится трикотажная фабрика на 300 рабочих мест

Сейчас планируем возобновить его работу — у нас есть очевидный потенциал к сотрудничеству и грех будет его не использовать. Казахстан — одно из самых успешных государств постсоветского пространства, со своим очень интересным опытом серьёзных реформ и организации динамичного экономического развития. Все это сегодня как раз и обсуждали, сказал премьер-министр.