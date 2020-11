Министерство финансов инициировало пролонгацию кредитных займов оборонным предприятиям России.

По сообщению газеты “Известия”, в предыдущей версии бюджета пролонгация кредитных займов была предусмотрена только для одного предприятия - “Уралвагонзавода”. В новую версию Минфин предложил внести еще несколько предприятий и пролонгировать кредиты до 2036 года. Отмечается, что вопрос перекредитованности ОПК поднимали еще в прошлом году.

