Сельхозкооперация в Башкирии: Как обстоят дела в Туймазах

Продолжается создание доходогенерирующих микропредприятий по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Башкортостан на период 2018-2020 годов» с бюджетом 300 миллионов рублей. Недавно минсельхоз провёл основной тур, на котором было представлено 150 заявок со всего Башкортостана. В Туймазинском районе получили «добро» на получение госсубсидии три участника.

– Им осталось пройти организационно-юридический этап, - сообщила начальник информационно консультационного центра Рамиля Карамуллина. – Они уже готовят учредительных документы, которые затем утвердят на собрании, зарегистрируют свои СПоКи в налоговой службе.

Открыв счета, кооператоры внесут на них паевые суммы. Размер взноса должен составить не менее 9 процентов (около 300 тысяч рублей) от суммы целевой субсидии – 3 миллиона рублей.

Таким образом, дополнительно к господдержке кооператоры собирают средства, которые могут потратить на нужды СПоКа (оборудование, проектирование линий, закупку сырья, материалов и т. д.).

Заключительный тур, включающий в себя проверку документов, окончательное утверждение выдачи субсидий и зачисление средств на счета, пройдёт в ближайшем будущем.

Сегодня можно присоединиться к любому из зарегистрированных в ИФНС кооперативу, создать новые, потому что действие программы продлится до 2020 года, пояснила специалист.

– В нашем СПоКе – 12 участников, из них – три юрлица, фермерские хозяйства «Уныш», «Союз», «Зикура», остальные – ЛПХ, – рассказывает председатель кооператива по производству, хранению и фасовке овощей Ильшат Хасанов (ИП Хасанов). – Защита госсубсидии в Уфе прошла без накладок. Нередко камнем преткновения становились паевые взносы, ведь не у всех сельчан есть свободный оборотный капитал, но мы все финансовые вопросы расписали до мелочей и утвердили. Основные паи вносят крупные хозяйства, ЛПХ – кратно меньше.

«Штаб-квартиру» этот кооператив планирует обустроить в селе Зигитяк, где уже есть овощехранилище вместимостью около 2500 тонн овощей. Однако оно наполовину пустое.

- Чтобы загрузить его на полную мощность, мы и создали СПоК, - объясняет Ильшат Хасанов. - На госсубсидию приобретём транспортёр для сухой обработки, фасовки овощей и формирования из них борщевых наборов.

Его хозяйство давно выращивает столовую свеклу, а «Уныш», «Зикура» производят картофель, ЛПХ расширят площади под морковь и лук. В нынешнем году они собрали около 15 процентов от всего урожая овощей, выращенных кооператорами. В итоге их доля в производстве овощей может существенно вырасти.

В планах кооператива принять участие в госзакупках овощей для школьных столовых и детсадов, чтобы у его участников не болела голова о том, куда девать урожай. Единственная проблема: в лоты аукционов почему-то не включается столовая свекла, хотя в советские времена она всегда была в рационе школьного общепита.

– Пока мы объединили пять участников, включая три юрлица (два – из Шаранского района). – рассказывает директор ООО «Серафимовское», председатель молочного кооператива Ильдар Еникеев. – Ежедневная потребность нашего цеха в сырье составляет 12 тонн молока, однако с середины ноября с трудом «наскребаем» 5-6. Линия загружена едва ли наполовину. Это при том, что спрос на фасованные молоко, творог, сметану – огромный.

Перспективы роста у предприятия серьёзные, сообщил он.

- Поэтому сейчас строим в нашем цехе дополнительный холодильник, рассчитанный на 10 тонн молока и молокосодержащих продуктов, включая их глубокую заморозку, - продолжил рассказ Ильдар Еникеев. - Конечно же, ежедневных поставок от пятерых участников СПоКа недостаточно для окончательного решения сырьевой проблемы. Поэтому мы продолжаем переговоры с несколькими животноводческими хозяйствами района, производящими приличные объёмы молока.

В кооперативе предвидят определенные проблемы. В будущем при формировании крупных партий сырья возникнет проблема с его экономичной доставкой. У членов кооператива далеко не новые машины. Из-за изношенности они потребляют на 50 процентов больше горючего, дорожающего на глазах. В результате может вырасти себестоимость готовой розничной продукции.

Поэтому кооператив запросил субсидию на приобретение современного молоковоза, и её утвердили. Размер софинансирования составил 1 миллион 200 тысяч рублей вместо обычного 9-процентного взноса, что дало кооперативу преимущество в конкурентной борьбе за бюджетные средства.

- Мы уже провели предварительные переговоры о приобретении молоковоза на базе «КАМАза» стоимостью более 4 миллионов рублей, - рассказал кооператор. - Обсудили и дальнейшую стратегию развития кооператива. После того как отработаем один год (обязательное требование), подадим заявку на получение гранта в размере до 70 миллионов рублей на закупку новой линии по фасовке молока.

– Одна из основных задач, которую предстоит решить – обучение всех участников СПоКа технологии производства, – рассказывает третий получатель субсидии, председатель кооператива по производству грибного компоста Олег Фаррахов. – Она не проста, ведь при малейшей инфекции брикеты с компостом уничтожит плесень. К ним даже подходить надо в масках и специальной одежде. Добиться такой лабораторной стерильности непросто. Я сам когда-то так начинал грибоводство методом проб и ошибок. Сельчане волнуются, но мы их обучим.

В кооперативе пока 8 владельцев ЛПХ, но желающих вступить в него гораздо больше. После регистрации СПоКа и получения госсубсидии участникам госпрограммы надо будет создать у себя в домохозяйствах специальные камеры для производства субстрата из соломы, на который будет сажаться мицелий вешенок. Желающие начнут выращивать их сами и сдавать в кооператив.