Башкирский филиал ВГТК получил контракт на освещение работы госвласти

Телекомпания получит из бюджета республики на эти цели 34,65 миллиона.

Агентства по печати и СМИ Башкирии определилось с телекомпанией, где будут транслировать телепередачи о деятельности органов госвласти. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, победителем тендера признан республиканский филиал ВГТРК. Еще одним участником конкурса стало ГУП "Телерадиокомпания Башкортостан". Обе телекомпании согласились исполнить контракт по одинаковой цене – 34,65 млн руб. Однако, как следует из материалов тендера, ТРК «Башкортостан» набрала лишь 64 балла, а его соперник – 100. ВГТРК получил больше баллов по критерию «опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера».

С 2007 по 2017 год филиал ВГТРК выполнил аналогичных госконтрактов на общую сумму 293,28

Напомним, что победителю предстоит подготовить передачи общим хронометражем не менее 291,54 часа, в том числе на информационное вещание должно быть выделено – 187,7 ч, из которых 17,10 – на башкирском языке, на тематическое – 103,84 ч., в том числе 41 ч. на башкирском языке.

В новостных передачах необходимо освещать послание президента РФ, главы Башкирии, освещать темы, посвященные Году экологии, а также стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.