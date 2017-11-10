Башкирия потратит более 300 млн рублей на сохранение языков
Рустэм Хамитов рассказал о планах направить на поддержку и сохранение языков населяющих Башкирию народов 300 млн рублей, сообщает ТАСС с форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. По его словам, разрабатываемая программа будет рассчитана на пять лет и затронет не только башкирский, но и другие языки на которых говорят в регионе. Что касается конкретно башкирского языка, то ежегодно планируется выделять в соответствующий фонд гранты объёмом около 100 млн рублей.
- Программа наверняка будет более 200 млн рублей, Фонд и гранты суммарно - около 100 млн рублей. И я думаю, что это только начало, - цитирует корреспондент главу Башкирии.
Также было отмечено, что выделяемые средства пойдут в том числе и на строительство образовательных и культурных центров.
Ранее сообщалось, что на поддержку башкирского языка правительство региона готово выделить 50 млн рублей.