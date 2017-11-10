Башкирия потратит более 300 млн рублей на сохранение языков

Ранее сообщалось, что сумма, выделенная из бюджета, составит около 50 млн.

Рустэм Хамитов рассказал о планах направить на поддержку и сохранение языков населяющих Башкирию народов 300 млн рублей, сообщает ТАСС с форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске. По его словам, разрабатываемая программа будет рассчитана на пять лет и затронет не только башкирский, но и другие языки на которых говорят в регионе. Что касается конкретно башкирского языка, то ежегодно планируется выделять в соответствующий фонд гранты объёмом около 100 млн рублей.