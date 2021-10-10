Сегодня или завтра? Эксперты прогнозируют мировой финансовый кризис

В числе причин аналитики называют рост инфляции, печать денег мировых центробанков, а также тот факт, что индекс социальных настроений во всем мире ниже, чем в 2007 году, то есть до кризиса.

Аналитики не отрицают, что глобальный финансовый кризис приближается — вопрос в том, когда он грянет. По мнению доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, пандемия показала, что накачивание глобальных рынков «дешевыми» деньгами в развитых странах ведет к их удорожанию в развивающихся. Для предприятий кредиты становятся все более тяжелыми, что замедляет экономический рост. Российский экономист Яков Миркин отмечает, что уровень суверенного долга в странах большой Семёрки за время пандемии только вырос, и с этим связаны нарастающие риски новых финансовых шоков. Тем не менее в ближайший год-полтора кризис может и не наступить, хотя реальные драйверы роста слабы. Об энергетическом кризисе говорить пока рано, поскольку повышение цены на газ успешно распределяется внутри экономик. Есть опасность всплеска инфляции, но признаков остановки нет. По мнению аналитиков, главная угроза — по-прежнему пандемия и высокая смертность от вируса. Кроме того, противоречия, которые накопились до кризиса, никуда не ушли, появилось осознание, что нужно движение в сторону более «социальной» экономики. Эксперты считают, что от России, главным образом, сейчас требуется поддерживать репутацию надежного поставщика топлива в Европу. — Раньше мы все время пытались слезть с нефтяной иглы и говорили, что у нас только один драйвер экономики, и называли это нефтяной иглой <…> Высокие цены разгоняют инфляцию, инфляция влечет за собой стагфляцию. Если оценивать это в целом, высокие цены — дестабилизирующий фактор, — считает Диана Степанова. Подробнее — в материале «Новых известий».

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