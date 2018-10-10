СМИ: полис ОСАГО подорожает с 1 сентября 2019 года
Минфин РФ и Центробанк собираются внести изменения в закон об ОСАГО.
Поправки предусматривают индивидуальные тарифы для автомобилистов. Стоимость полиса будет рассчитываться с учетом манеры езды водителя. Так страховые компании смогут устанавливать тариф на 40% выше базовых тарифов Банка России. Об этом пишет RNS.
Авторы законопроекта хотят дать страховщикам право с первого сентября следующего года устанавливать стоимость ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов ЦБ. С первого сентября 2020 года данный показатель планируют увеличить еще на 10%. Одновременно с этим максимальная стоимость ОСАГО должна быть ниже трехкратного максимального базового тарифа регулятора.
На сегодняшний день коридор базового тарифа ОСАГО варьируется от 3 432 до 4 118 рублей. Весной нынешнего года ЦБ анонсировал его расширение до 2 746 - 4 942 рублей. Произойдет это осенью. Сейчас цена полиса рассчитывается посредством умножения базового тарифа на коэффициенты. Здесь речь может идти о стаже водителя и мощности двигателя его машины.
Минфин добивается отмены коэффициента мощности и регионального коэффициента с первого сентября 2019 и 2020 года соответственно. Изменение закона об ОСАГО позволит водителям приобретать полис на три года. Страховым компаниям запретят отказывать клиентам в данной услуге. Пока срок действия полиса длится не более года.
За новые коэффициенты Минфин РФ предлагает считать манеру вождения, продолжительность и частоту использования машины. На цене ОСАГО для конкретного водителя будет сказываться количество совершенных им нарушений правил дорожного движения. Речь идет и о тех нарушениях, которые не попали камеры видеонаблюдения.