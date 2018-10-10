МВД РФ: Представители российского форекс-дилера украли 1 млрд рублей

Жертвами злоумышленников стали свыше 1 000 человек. Об этом пишет RNS.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники прикрываясь известным брендом убеждали граждан делать вложения. Подозреваемые обещали своим жертвам услуги по организации торгов на электронном рынке. Людей заманивали обещаниями о получении сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами.

На самом же деле мошенники просто переводили полученные у граждан деньги на собственные счета и похищали их. Подозреваемые использовали специальную компьютерную программу. Приложение открывало жертвам «игровые» счета. На последних отображались якобы зачисленные на них средства. Далее специальный плагин программы просто обнулил счета.

По данным полиции от рук мошенников пострадали более 1 000 человек. Преступники смогли похитить более одного миллиарда рублей. Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей.