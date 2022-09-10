Время затянуть пояса: дефляция в России закончится в ближайшее время

Время затянуть пояса: дефляция в России закончится в ближайшее время
Время затянуть пояса: дефляция в России закончится в ближайшее время
10 сентября, 19:26ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
В России уже несколько месяцев наблюдается дефляция — некоторое снижение цен на товары. Настолько продолжительный период не был замечен в России еще с 1990-х. Экономисты считают, что ситуация изменится уже в сентябре.

По данным Росстата, дефляционная тенденция перекочевала из летнего периода в сентябрьскую статистику. По информации Минэкономразвития, к началу осени в годовом выражении инфляция снизилась до 14,08%, а снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.

Центробанк объясняет снижение цен не только сезонными факторами. В частности, это и «компенсационная» корректировка после всплеска цен весной, и усиление рубля, и отчасти расширение предложений после введения параллельного импорта.

Поскольку сезонность также является одним из факторов, то, по мнению экспертов, дефляция осенью начнет ослабевать. Начнется все с сельскохозяйственной продукции, остальные позиции изменятся при первом же «экономическом шоке». Так или иначе в сентябре–октябре привычная инфляция цен вернется на прилавки магазинов.

Это подтверждается и прогнозами Центробанка, в рамках которых предполагается ускорение роста цен. При этом отмечается что вместе с этим последует и оживление рынка кредитования.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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