Учалинский ГОК посетил Глава Башкирии Радий Хабиров

Маршрут по промплощадке комбината проходил по ключевым проектам, реализуемым предприятием: делегация побывала на строительной площадке второй очереди очистных сооружений промышленных сточных вод, познакомилась с работой комплекса пастового сгущения хвостов обогащения обогатительной фабрики, посетила стройплощадку ствола шахты Скипо-Клетевая Ново-Учалинского месторождения.
Экологический проект по строительству второй очереди очистных сооружений реализуется в рамках политики, направленной на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и новых экологических стандартов деятельности. Внедрение 2-го этапа строительства пруда стабилизатора-отстойника позволило повторно использовать очищенную сточную воду на технологические нужды предприятия, и в мае 2021 года комбинат окончательно перешел на систему оборотного водоснабжения. В настоящее время продолжается реализация 3-го этапа проекта.
Комплекс пастового сгущения перерабатывает хвосты обогащения обогатительной фабрики в пастообразный продукт, который затем направляется в чашу отработанного Учалинского карьера. Преимущества использования данной технологии – это рекультивация земель, ранее нарушенных горными работами предприятия, и оптимизация оборотного водоснабжения фабрики.
«На Учалинском горно–обогатительном комбинате очень высокая, высокопроизводительная и наукоемкая культура труда. Коллектив работает рука об руку с наукой, здесь добывают так нужные стране медь, цинк и другие металлы. Здесь реализуют большие инвестпроекты, строят очистные сооружения, тем самым уделяя большое внимание экологическим вопросам. Мы гордимся этим предприятием. Они большие молодцы», - сказал Радий Хабиров.