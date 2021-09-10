В Сибае стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021»

Сегодня, 10 сентября в Сибае пройдет третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». Масштабное мероприятие объединит региональных и федеральных госструктур, бизнеса, как отечественного, так и зарубежного, и собственно самих инвесторов, как российских, так и зарубежных. Среди гостей Инвест Сабантуя также известные общественники и государственные деятели.