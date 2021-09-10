Макдоналдс построит в Башкирии 12 ресторанов быстрого питания

Макдоналдс построит в Башкирии 12 ресторанов быстрого питания
Макдоналдс построит в Башкирии 12 ресторанов быстрого питания
Вчера, 19:10ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
За пять лет Макдоналдс откроет в Башкирии 12 ресторанов быстрого питания, в том числе один в Сибае. Об этом заявил сегодня, 10 сентября, премьер-министр республики Андрей Назаров на форуме «Зауралье 2021».

Изначально компания планировала построить в республике семь ресторанов, однако на инвестсабантуе Назаров и гендиректор «Макдоналдс Россия» Марк Карена договорились увеличить количество заведений до 12.

Премьер-министр также высказал пожелание, что для приготовления блюд в ресторанах будут использовать мясо от местных фермеров. Карена поддержал инициативу.

Напомним, в рамках «Зауралье-2021» республика подпишет соглашение с компанией. Ранее предполагалось, что в строительство ресторанов инвестируют 650 миллионов рублей.

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