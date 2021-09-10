Как в Сибае проходит Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2021»: фоторепортаж

В Сибае сегодня, 10 сентября, стартовал Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». В рамках форума Башкирия намерена подписать 20 соглашений на общую сумму около 80 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Мероприятие посетили представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, известные государственные деятели и активисты. Фото: Mkset.ru На инвестсабантуе проходят стратегические и дискуссионные сессии, на которых обсудят развитие промышленного комплекса, сельского хозяйства, туризма и экономики. Фото: Mkset.ru На форуме были подписаны уже несколько соглашений. Фото: Mkset.ru Напомним, на форуме обсудили строительство в Башкирии крупного круглогодичного оздоровительного детского лагеря. Инвестором выступит компания «Системные Концессии». Для создания учреждения планируют привлечь 1,9 миллиарда рублей.

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