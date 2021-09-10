Акционеры Mastercard могут пострадать от деятельности банка «Конкорд»

Акционеры Mastercard могут пострадать от деятельности банка «Конкорд»
Акционеры Mastercard могут пострадать от деятельности банка «Конкорд»
Сегодня, 00:18ЭкономикаФото: pixabay.com
Эксперты британской благотворительной организации First Chaordic Order Inc заявили о начале внутреннего расследования в отношении специалистов российского офиса Masterсard и Ассоциации «Мастеркард Россия» Николая Доша и его связей с риск-менеджером украинского акционерного коммерческого банка «Конкорд» Анной Огородней.

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление главы First Chaordic Order Inc Яниса Куды, большое число постов в Telegram-каналах посвящено неформальному общению Николая и Анны. Возможно, за этим и стоит ежедневное обслуживание банком «Конкорд» онлайн-казино, которые нелегально работают на территории России.

Генеральный директор First Chaordic Order Inc также отметил, что явное игнорирование правил «Мастеркард» может усложнить российско-украинские отношения, которые и так периодически обостряются. Так как именно этот работник, по опубликованной в различных Telegram-каналах информации, имел прямое отношение к возможным преференциями «РФИ банку», который в дальнейшем лишился лицензии, First Chaordic Order Inc считает, что за решение данной проблемы должны взяться MasterCard Global.

Представители благотворительной организации отметили, что онлайн-казино, куда незаконным образом перечисляют платежи из России, на постоянной основе обслуживаются в банке «Конкорд». Примечательно, что последним средством, через которое можно совершить платеж в этой системе, выступает карта Masterсard.

В First Chaordic Order Inc напоминают, что Центробанк РФ должен противоборствовать нелегальным банковским операциям.

Куда придерживается мнения, что «РФИ банк» может получать поддержку российского представительства Mastercard именно из-за влияния Николая Доша.

Эксперты организации прогнозируют, что такая ситуация может угрожать и акционерам платежной системы Masterсard, и дипломатическим связям между Россией и Украиной в целом. Поэтому они считают нужным инициировать внутреннюю проверку для установления правомерности отношений российского отделения Masterсard и банка «Конкорд».

Над банком «Конкорд» нависла угроза санкций, которые могут ввести платежные системы. С настоящего момента все нелегальные интернет-казино, которые ведут свою деятельность на площадке банка, не смогут проводить платежи по картам Visa.

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