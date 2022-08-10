Эксперт дал простые советы трейдерам-новичкам

«Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода», — рассказал эксперт. Те, кто что-то покупают или продают в течение одного или нескольких дней, как правило, теряют средства. Инвестиция должна быть основана на какой-то идее, говорит Разуваев.