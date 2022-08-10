Эксперт дал простые советы трейдерам-новичкам

Эксперт дал простые советы трейдерам-новичкам

Эксперт дал простые советы трейдерам-новичкам

Вчера, 20:30
Экономика
По мнению финансового аналитика Александра Разуваева, начинающий трейдер должен понимать, для чего заключается сделка.

Для трейдера-новичка, прежде всего, должна быть ясна цель заключения той или иной сделки, отметил в беседе с NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил, что акции не покупают по принципу «лишь бы что-то купить». Кроме того, не следует поддаваться панике и ужасу.

«Правильно быть инвестором. Нормальные сделки, когда под ними есть какая-то экономическая логика, это вложение от полугода», — рассказал эксперт. Те, кто что-то покупают или продают в течение одного или нескольких дней, как правило, теряют средства. Инвестиция должна быть основана на какой-то идее, говорит Разуваев.

Член набсовета Гильдии финансовых аналитиков также добавил, что фондовый рынок поменялся в сегодняшней экономической ситуации изменился, поскольку поменялось само понятие «голубая фишка». Это произошло после того, как свои дивиденды обнулили «Газпром», «Сбер», ЛУКОЙЛ.

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