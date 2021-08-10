В Уфе банкротят МУП Управление инфраструктурой транспорта, которое несло функции МУЭТ

После вышеуказанных событий уже в августе МУП УИТ получило функции МУЭТа по перевозке пассажиров электротранспортом. Но межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Башкирии подала в Арбитражный суд региона иск о признании банкротом уже УИТ. Интересно заметить, что сумма требований к должнику составляет всего 3,18 миллионов рублей. Почему всего? К примеру Размер задолженности МУЭТ по данным на июль 2021 года оценивали в 397,5 миллионов рублей.