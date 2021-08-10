В Уфе банкротят МУП Управление инфраструктурой транспорта, которое несло функции МУЭТ

В Уфе банкротят МУП Управление инфраструктурой транспорта, которое несло функции МУЭТ
В Уфе банкротят МУП Управление инфраструктурой транспорта, которое несло функции МУЭТ
10 августа, 15:44ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Налоговики обратились в Арбитражный суд Башкирии с иском о признании банкротом УИТ.

Продолжаются перипетии вокруг уфимского электротранспорта. Не так давно, 29 июля, электротранспорту Уфы предрекали последний день. Паника поднялась после подписания конкурсным управляющим МУЭТ Уфы Данила Рыбалко указа о временном фактическом прекращении деятельности МУЭТ.

Однако в тот же день уфимской мэрии сообщили, что никакого простоя электротранспорта в городе не будет и сообщили, что администрация Уфы последовательно наводит порядок в системе жизнедеятельности города. Все возникшие вопросы в мэрии тогда обсудили и обещали урегулировать в ближайшее время.

После вышеуказанных событий уже в августе МУП УИТ получило функции МУЭТа по перевозке пассажиров электротранспортом. Но межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Башкирии подала в Арбитражный суд региона иск о признании банкротом уже УИТ. Интересно заметить, что сумма требований к должнику составляет всего 3,18 миллионов рублей. Почему всего? К примеру Размер задолженности МУЭТ по данным на июль 2021 года оценивали в 397,5 миллионов рублей.

По данным картотеки арбитражных дел, заявление уже принято к производству 6 августа и рассматривается в первой инстанции, заседание по делу о банкротстве назначено на 6 сентября 2021 года.

Mkset пристально изучил вопрос электротранспорта в Уфе, ознакомившись с которым можно глубже понять проблему уфимского электротранспорта.

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