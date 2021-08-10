В Уфе банкротят МУП Управление инфраструктурой транспорта, которое несло функции МУЭТ

Продолжаются перипетии вокруг уфимского электротранспорта. Не так давно, 29 июля, электротранспорту Уфы предрекали последний день. Паника поднялась после подписания конкурсным управляющим МУЭТ Уфы Данила Рыбалко указа о временном фактическом прекращении деятельности МУЭТ.
Однако в тот же день уфимской мэрии сообщили, что никакого простоя электротранспорта в городе не будет и сообщили, что администрация Уфы последовательно наводит порядок в системе жизнедеятельности города. Все возникшие вопросы в мэрии тогда обсудили и обещали урегулировать в ближайшее время.
После вышеуказанных событий уже в августе МУП УИТ получило функции МУЭТа по перевозке пассажиров электротранспортом. Но межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Башкирии подала в Арбитражный суд региона иск о признании банкротом уже УИТ. Интересно заметить, что сумма требований к должнику составляет всего 3,18 миллионов рублей. Почему всего? К примеру Размер задолженности МУЭТ по данным на июль 2021 года оценивали в 397,5 миллионов рублей.
По данным картотеки арбитражных дел, заявление уже принято к производству 6 августа и рассматривается в первой инстанции, заседание по делу о банкротстве назначено на 6 сентября 2021 года.
Mkset пристально изучил вопрос электротранспорта в Уфе, ознакомившись с которым можно глубже понять проблему уфимского электротранспорта.