«Тендер-Банк» выплатит «Башспирту» 25 млн рублей неустойки в качестве оплаты гарантии

Стоит отметить, что стоимость строительства ликероводочного завода «БашБио Спирт» под Уфой первоначально оценивалась в 2,67 млрд рублей. Его должны были запустить еще в 2019 году, однако АО «Башспирт» вынужден был расторгнуть договор с «СУ-10», заявив о срыве сроков выполнения работ. Сейчас в Арбитражном уде Башкирии до сих пор продолжаются судебные разбирательства между «Башспиртом» и «СУ-10».