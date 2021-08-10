Ипотечное «комбо»: как купить квартиру+паркинг+кладовку по ипотечной программе

Но банки и застройщики идут навстречу потребителям и разрабатывают программы с максимально выгодными условиями для покупки недвижимости. Теперь в Уфе парковку и кладовку можно приобрести в ипотеку вместе с квартирой.
«Программа 3 в 1[1] разработана для покупателей, которые рассматривают пакетное приобретение сразу 2 или 3 позиций, например, квартира, паркинг и кладовка. И распространяется, как на готовые, так и на строящиеся объекты от ГК «Первый Трест». Основные преимущества этой программы низкая процентная ставка и более продолжительный срок кредитования. К тому же, часто если клиент уже оформил ипотеку, то банки ему отказывают в оформлении потребительского кредита, так как видят кредитную нагрузку. Здесь же все 3 позиции оформляются по одному пакету документов и в рамках одного лимита, что значительно повышает шансы на одобрение и экономит время клиента.», - прокомментировали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Рассмотрим получаемую выгоду на примере пакета: квартира, паркинг и кладовка в ЖК «Новатор»[2]:
Итого ваш ежемесячный платёж за квартиру, паркинг и кладовку по ипотеке составит 39 567 руб. против 53 371 руб. при потребительском кредите, согласитесь, что выгода очевидна.
Воспользоваться предложением или нет, решать только вам. Но паркинг давно уже не роскошь, а вынужденная необходимость. Приятно, приезжая домой поздно вечером, не кружить по дворам в поисках места, а поставить машину на теплую парковку. А кладовые помещения помогают сэкономить семейный бюджет и расширить пространство для хранения полезных и нужных вещей! И конечно же лучший вариант позаботиться об этом на этапе покупки квартиры.
Дополнительную информацию об условиях кредитования, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости вы можете узнать по тел.: 8 (347) 222-0-111. И в офисах продаж ГК «Первый Трест» по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.
[1] Кредитный продукт «Льготная ипотека» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в рамках правил, утвержденных постановлением Правительства №566 от 23.04.2020г., согласно которых кредитный договор необходимо заключить не позднее 01.07.2022 года.
Минимальные процентные ставки по кредиту – 5,9% годовых при первоначальном взносе (ПВ) от 30% и более, при ПВ от 20% до 29,99% - 6,1% годовых, при ПВ от 15% до 19,99% - 6,3% годовых. Минимальные процентные ставки указаны при наличии личного страхования. В случаях отсутствия на момент предоставления кредита личного страхования либо неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий страхования в течение срока действия кредитного договора, минимальная % ставка увеличивается на 1% годовых.
Цель кредита: для приобретения заёмщиками у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) квартир, находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или заключенным заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с положениями Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", для приобретения по договорам купли-продажи квартир у застройщиков в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.
Максимальная сумма кредита не более 85% от стоимости приобретаемой квартиры, указанной в договоре приобретения либо в отчете об оценке, но не более 3 млн руб.
Минимальная сумма кредита: 500 тыс.руб в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 250 тыс.руб в иных регионах присутствия ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее по тексту – Банк).
Погашение равными ежемесячными платежами (аннуитетными), за исключением 1-го и/или последнего месяца.
Срок кредитования – от 1 до 30 лет.
Размер первоначального взноса – не менее 15 % от стоимости квартиры, указанной в договоре приобретения.
Обеспечение кредита: залог приобретаемой квартиры либо залог прав требований по договору участия в долевом строительстве (ипотека в силу закона). Страхование риска утраты и повреждения квартиры (обязательно после оформления в собственность), страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью (личное страхование) (по желанию). Страхование риска утраты права собственности на недвижимость (по желанию). Страхование осуществляется заёмщиком самостоятельно в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами страховых компаний.
Оценка недвижимого имущества осуществляется заемщиком самостоятельно в оценочных компаниях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с тарифами оценочных компаний.
Требования к заемщику и созаемщику: гражданство РФ, постоянная или временная регистрация на территории РФ, возраст на момент предоставления кредита - от 18 лет, на момент окончания кредитного договора - до 70 лет , стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев (общий – не менее 1 года).
Срок действия программы с 08.07.2021 г. по 01.07.2022г. Условия действительны по состоянию на 15.07.2021г. Настоящее предложение не является офертой. Банк может отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Более подробную информацию возможно получить, обратившись по телефону: 8-800-250-97-97, в офисы продаж Банка, по адресам, указанным на сайте www.metallinvestbank.ru, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2440 от 21.11.2014г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
[2] Информация актуальна на 06.08.2021. Для расчёта потребительского кредита использована базовая ставка банка ВТБ. Обращаем Ваше внимание, что приведенный расчет является предварительным и не является основанием для предоставления ипотечного кредита и заключения договора на указанных условиях. Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в офисы продаж ГК «Первый Трест».