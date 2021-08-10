Ипотечное «комбо»: как купить квартиру+паркинг+кладовку по ипотечной программе

«Программа 3 в 1[1] разработана для покупателей, которые рассматривают пакетное приобретение сразу 2 или 3 позиций, например, квартира, паркинг и кладовка. И распространяется, как на готовые, так и на строящиеся объекты от ГК «Первый Трест». Основные преимущества этой программы низкая процентная ставка и более продолжительный срок кредитования. К тому же, часто если клиент уже оформил ипотеку, то банки ему отказывают в оформлении потребительского кредита, так как видят кредитную нагрузку. Здесь же все 3 позиции оформляются по одному пакету документов и в рамках одного лимита, что значительно повышает шансы на одобрение и экономит время клиента.», - прокомментировали в пресс-службе ГК «Первый Трест».