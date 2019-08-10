ТПП Башкирии сообщила о планах по созданию многофункционального миграционного центра

Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов на заседании в правительстве региона доложил о результатах деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» за первое полугодие 2019 года и озвучил планы на второе полугодие.

Напомним, Торгово-промышленная палата Башкирии является самым крупным бизнес-объединением республики. Как отметил Тимур Хакимов, сегодня в состав Палаты входят более 1090 членов. Среди них есть и крупнейшие предприятия — флагманы экономики, и представители малого и среднего бизнеса. Все вместе члены ТПП РБ генерируют более 80% республиканского валового дохода. Только с начала этого года в ТПП РБ вступили 46 новых членов, оборот «новичков» превышает 9 млрд рублей.

— Палата оказывает уникальные услуги, действуя при этом в интересах своих членов, — рассказал Тимур Хакимов.

Палатой было выдано 3225 сертификатов и актов экспертиз для промышленных предприятий. Так, была проведена специальная оценка условий труда на предприятиях на 1600 рабочих мест. Предприниматели уже оценили такую услугу ТПП РБ, как выдача по новым требованиям сертификатов по форме СТ-1, подтверждающих происхождение товара и необходимых для участия в торгах. Кстати, Торгово-промышленная палата Башкирии стала первой среди региональных палат, кто стал выдавать такие сертификаты.

Еще одна важна функция — упаковка и оказание услуги по сопровождению инвестиционных проектов. За первое полугодие текущего года общий объем инвестиций в рамках таких проектов, осуществленных при сопровождении ТПП РБ, превысил 17 млрд рублей.

ТПП РБ активно взаимодействует с федеральными институтами развития и содействует в получении льготных займов. Как результат — за первое полугодие средства на льготных условиях получили пять предприятий-членов ТПП РБ на общую сумму 1,93 млрд рублей.

Помимо традиционных услуг, ТПП РБ начала оказывать бесплатные услуги для членов палаты, активнее проводить различные выставки и мероприятия. Например, вспомним Международные Детские Игры-2019, серию бизнес–миссий, выставок на крупнейших экономических и деловых форумах и других мероприятий, прошедших на самом высоком уровне. Для бизнеса в первом полугодии было проведено 23 подобных мероприятия, в них приняли участие более 11 570 человек.

Одно из наиболее заметных событий — создание департамента молодежного предпринимательства и инновационной политики, который активно включился в общую работу.

Среди ключевых планов, озвученных президентом ТПП РБ, значатся такие не менее значимые события, как создание Центра поддержки семейного предпринимательства, Аналитического центра при ТПП РБ и Многофункционального миграционного центра.