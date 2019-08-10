Инфляция в Башкирии: дешевеют огурцы и дорожают авиабилеты

За прошедший июль цены, если верить статистике, почти не изменились – рост составил 0,3%. С начала года цены на потребительские товары и услуги (инфляция) выросли на 2,7%. А в годовом исчислении июль 2019 / июль 2018 все подорожало на 4,8%.

Традиционно в это время года дешевеют овощи. В частности, огурцы подешевели почти 20%, капуста на 15%, лук на 4%, свекла тоже почти на 4%.

Но вместе с тем, дорожает картошка – в июле в цене она прибавила плюс почти 12%. Помидоры стали дороже на 2,4%.

Зато ЗОЖ стал дешевле – диетическое мясо индейки подешевело на 4,5%, мороженая рыба на почти 2%, макароны тоже стали дешевле.

Из непродовольственных товаров в июле подорожали сигареты на 2%, машины на полпроцента, разные стройматериалы прибавили в цене от 0,5% до 1,4%.

Из услуг заметнее всего в июле подорожали авиабилеты эконом-класса – почти на 7%, а также поездки в поездах стали дороже на 4,4%-7,8%.