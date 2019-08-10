Инфляция в Башкирии: дешевеют огурцы и дорожают авиабилеты
Инфляция за семь месяцев в республике составила 2,7%.
За прошедший июль цены, если верить статистике, почти не изменились – рост составил 0,3%. С начала года цены на потребительские товары и услуги (инфляция) выросли на 2,7%. А в годовом исчислении июль 2019 / июль 2018 все подорожало на 4,8%.
Традиционно в это время года дешевеют овощи. В частности, огурцы подешевели почти 20%, капуста на 15%, лук на 4%, свекла тоже почти на 4%.
Но вместе с тем, дорожает картошка – в июле в цене она прибавила плюс почти 12%. Помидоры стали дороже на 2,4%.
Зато ЗОЖ стал дешевле – диетическое мясо индейки подешевело на 4,5%, мороженая рыба на почти 2%, макароны тоже стали дешевле.
Из непродовольственных товаров в июле подорожали сигареты на 2%, машины на полпроцента, разные стройматериалы прибавили в цене от 0,5% до 1,4%.
Из услуг заметнее всего в июле подорожали авиабилеты эконом-класса – почти на 7%, а также поездки в поездах стали дороже на 4,4%-7,8%.
В Приволжском федеральном округе за прошедшие семь месяцев самая значительная инфляция зафиксирована в Нижегородской области – 2,9%, а самая низкая в Удмуртии – 1,7%.