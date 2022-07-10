Потом отдадим: закредитованность россиян растет и будет продолжать расти

Аналитики считают, что эти показатели пока еще не катастрофические, но в своей динамике явно настораживающие. Российские заемщики уже не справляются с долговой нагрузкой, — только за второй квартал текущего года 67,1 тыс. жителей России получили статус банкрота, а это примерно на треть больше аналогичного периода прошлого года.