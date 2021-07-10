На дорогах Башкирии появятся десять новых газовых автозаправок

На дорогах Башкирии появятся десять новых газовых автозаправок
На дорогах Башкирии появятся десять новых газовых автозаправок
Вчера, 13:32ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Астраханская компания «Марин Оперейшн Сервисиз» планирует построить до десяти автомобильных газонакопительных компрессорных станций в Башкирии. Об этом сообщил на «Инвестчасе» в правительстве республики исполнительный директор компании Дмитрий Романов.

Организация намерена инвестировать в строительство заправочных комплексов 220 млн рублей. Заправки появятся в Стерлитамакском, Благоварском, Туймазинском, Иглинском районах.

На каждой станции построят кафе, пункты сервисного обслуживания и зарядные модули для электромобилей, пишет ИА «Башинформ».

— В последние годы мы активно развиваем рынок газомоторного топлива, увеличиваем парк техники, которая работает на газу. Поэтому считаю, что экономика проектов будет неплохой, — отметил глава республики Радий Хабиров.

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