На дорогах Башкирии появятся десять новых газовых автозаправок

Организация намерена инвестировать в строительство заправочных комплексов 220 млн рублей. Заправки появятся в Стерлитамакском, Благоварском, Туймазинском, Иглинском районах.
На каждой станции построят кафе, пункты сервисного обслуживания и зарядные модули для электромобилей, пишет ИА «Башинформ».
— В последние годы мы активно развиваем рынок газомоторного топлива, увеличиваем парк техники, которая работает на газу. Поэтому считаю, что экономика проектов будет неплохой, — отметил глава республики Радий Хабиров.