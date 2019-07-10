Внешний управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» предложил поднять себе зарплату

Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, внешний управляющий Дмитрий Молин назначил на 23 июля собрание кредиторов. В его повестке дня два вопроса – рассмотрение плана внешнего управления и увеличение фиксированной суммы вознаграждения внешнего управляющего.

Решение о введении процедуры внешнего управления сроком на 18 месяцев в отношении МУП УИС было принято арбитражным судом Башкирии 5 июня этого года. Внешним управляющим был утвержден член Ассоциации МСРО «Содействие» Дмитрий Молин. Ему назначили денежное вознаграждение в размере 45 тысяч рублей в месяц. Теперь, видимо, ему потребуется большая сумма.

Кредиторами МУП УИС являются ООО «БашРТС» - сумма требований 1 млрд 219 млн 075 тыс 180,69 руб (60,72% от общей суммы требований кредиторов) и АО «Банк ДОМ.РФ» - сумма требований 788 млн 510 тыс 881,75 руб. (39,28% ). Общая сумма требований кредиторов без финансовых санкций – 2 млрд 007 млн 586 тыс 062,44 руб.

Основной причиной образования долга являются несвоевременные расчеты управляющих компаний с поставщиками ресурсов, сообщалось ранее на официальном сайте МУП УИС. В результате чего предприятие было вынуждено брать кредиты в банках. По мнению внешнего управляющего, восстановить платежеспособность должника возможно.