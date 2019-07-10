Внешний управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» предложил поднять себе зарплату
Внешний управляющий МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) Дмитрий Молин назначил собрание кредиторов.
Согласно данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, внешний управляющий Дмитрий Молин назначил на 23 июля собрание кредиторов. В его повестке дня два вопроса – рассмотрение плана внешнего управления и увеличение фиксированной суммы вознаграждения внешнего управляющего.
Решение о введении процедуры внешнего управления сроком на 18 месяцев в отношении МУП УИС было принято арбитражным судом Башкирии 5 июня этого года. Внешним управляющим был утвержден член Ассоциации МСРО «Содействие» Дмитрий Молин. Ему назначили денежное вознаграждение в размере 45 тысяч рублей в месяц. Теперь, видимо, ему потребуется большая сумма.
Кредиторами МУП УИС являются ООО «БашРТС» - сумма требований 1 млрд 219 млн 075 тыс 180,69 руб (60,72% от общей суммы требований кредиторов) и АО «Банк ДОМ.РФ» - сумма требований 788 млн 510 тыс 881,75 руб. (39,28% ). Общая сумма требований кредиторов без финансовых санкций – 2 млрд 007 млн 586 тыс 062,44 руб.
Основной причиной образования долга являются несвоевременные расчеты управляющих компаний с поставщиками ресурсов, сообщалось ранее на официальном сайте МУП УИС. В результате чего предприятие было вынуждено брать кредиты в банках. По мнению внешнего управляющего, восстановить платежеспособность должника возможно.
По данным СПАРК-Интерфакс, МУП УИС было зарегистрировано в апреле 2012 года, уставной капитал предприятия – 930 млн руб. МУП УИС занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Первым гендиректором муниципального предприятия был Владимир Кулагин (до октября 2013 года), затем МУП УИС возглавил Максим Петров, бывший директор ГБУ «Культурно-спортивный центр «Красносельский» (Москва).