«Россию» признали лучшей авиакомпанией на международном форуме

По результатам опроса участников NETWORK Eurasian Route Development Forum авиакомпания «Россия» признана лучшим перевозчиком, также она стала лауреатом Евразийской премии в номинации «Лучший прогресс в сервисе».

Компания занималась не только расширением географии полетов, но и улучшила сервис, который получают пассажиры во время перелетов.

Так, компанией были разработаны детские наборы, которые стали инновационными из-за применения технологии дополненной реальности. Их отметили британской премией TravelPlus Airline Amenity Bag Awards. Для класса «Бизнес» компания ввела дорожные наборы, для всех классов обновила меню.

Среди основных достижений эксперты выделили проект доступа к стриминговой системе развлечений. Речь идет о возможности при помощи гаджетов через Wi-Fi подключаться к внутренней сети, где собраны фильмы и аудиокниги. Для получения доступа к электронной библиотеке необходимо загрузить приложение ife.one. На прошедшем форуме NETWORK были продемонстрированы эти возможности.

Вместе с экспертным сообществом положительную оценку развития сервиса дали представители компаний авиатранспортного комплекса. На форуме проведенный среди участников опрос показал, что «Россия» является лучшим авиаперевозчиком Евразийского региона. Также бренд авиакомпании вошел в топ-50 ценных брендов России по версии международной консалтинговой компании Brand Finance.

Добавим, что премию в рамках форума провели во второй раз, в этот раз все мероприятия прошли в Красноярске. Здесь за три дня состоялись сотни встреч и деловых переговоров среди авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов из различных стран.