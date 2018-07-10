В Уфе для прокладки Восточного выезда снесут сады

В поселке Дудкино, в пригороде Уфы, планируется снести садовые участки, которые окажутся на территории площадки, занятой под строительство восточного выезда. Об этом журналистам сообщил председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов. По его словам, на эти цели в бюджете региона зарезервировано 120 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на подготовку площадки под строительство Восточного выезда уже потрачено 632 млн рублей. Общая стоимость строительства путепровода оценивается в 34 млрд рублей. Из них 10 млрд привлекаются за счет средств концессионера, которым выступает «ВТБ Капитал», 4,6 млрд выделит Новый банк развития БРИКС.