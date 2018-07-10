Повышение НДС принесет бюджету 600 млрд рублей – Минфин

Как сообщают "Новые Известия", средства направят на финансирование новых проектов. По мнению Силуанова, льготные ставки по налогу сохранятся, значит, бизнес и россияне с невысокими доходами изменений на себе не ощутят.

Напомним, НДС повышается на два пункта – с 18 до 20%, в 2020 году доходы федерального бюджета должны увеличится на 678 миллиардов рублей, в 2021 – уже на 728 миллиардов.

Предложение по налоговой реформе внес на заседании правительства 14 июня премьер Дмитрий Медведев.