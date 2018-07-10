Повышение НДС принесет бюджету 600 млрд рублей – Минфин

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал бюджетный эффект от повышения НДС.
Как сообщают "Новые Известия", средства направят на финансирование новых проектов. По мнению Силуанова, льготные ставки по налогу сохранятся, значит, бизнес и россияне с невысокими доходами изменений на себе не ощутят.
Напомним, НДС повышается на два пункта – с 18 до 20%, в 2020 году доходы федерального бюджета должны увеличится на 678 миллиардов рублей, в 2021 – уже на 728 миллиардов.
Предложение по налоговой реформе внес на заседании правительства 14 июня премьер Дмитрий Медведев.
Напомним, в Уфе 12 июля состоится согласованный властями митинг против повышения НДС и пенсионного возраста. Начало запланировано на 17.00 перед площадью у Дворца Спорта.
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