Музыканты обратились к властям с просьбой о скидке на авиаперевозку инструментов

Равный профсоюз музыкальных исполнителей (РПСМИ) направил обращение на имя первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко с предложением дать возможность музыкантам перевозить свои инструменты в салоне самолета с 50-процентной скидкой.

В частности, речь в письме идет о случаях, когда для транспортировки музыкального инструмента требуется отдельное пассажирское место. При этом данную льготу предлагается применять только для профессиональных музыкантов — членов РПСМИ, пишет iz.ru. В письме подчеркивается, что инструмент не нуждается в услугах со стороны стюардов или в горячем питании, поэтому покупать билет для него по полной стоимости несправедливо. В управлении делами президента перенаправили обращение профсоюза в Минтранс для рассмотрения. Уточняется, что полный список участников профсоюза на официальном сайте организации не опубликован. Однако там отмечается, что РПСМИ был создан по инициативе поэта и автора песен Михаила Андреева, киноактера и певца Сергея Мазаева, гитариста группы «Моральный кодекс» Николая Девлет-Кильдеева, барабанщика Юрия Кистинева, певца Виктора Рыбина и других российских артистов. А председатель РПСМИ Андрей Чеснов одновременно выступает учредителем и бенефициаром управляющей компании в сфере шоу-бизнеса «Панчер».

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