ТПП ознакомит с защитой географических названий при регистрации товарных знаков

Эксперты ВОИС представят информацию об охране географических указаний при помощи законов о товарных знаках, в частности, коллективных или сертификационных знаков.

Участники смогут ознакомиться с понятиями «коллективный знак» или «сертификационный знак», узнать об особенностях охраны географических указаний, зарегистрированных в качестве коллективных или сертификационных знаков.

Вебинар состоится в 11.00 мск и пройдет на русском языке.