ТПП ознакомит с защитой географических названий при регистрации товарных знаков
Сегодня, 15:28ЭкономикаТатьяна МайороваФото: tpprb.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 июня 2020 г. при поддержке Экспертного совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности состоится семинар ВОИС «Защита географических названий путем регистрации коллективных и сертификационных товарных знаков».
Эксперты ВОИС представят информацию об охране географических указаний при помощи законов о товарных знаках, в частности, коллективных или сертификационных знаков.
Участники смогут ознакомиться с понятиями «коллективный знак» или «сертификационный знак», узнать об особенностях охраны географических указаний, зарегистрированных в качестве коллективных или сертификационных знаков.
Вебинар состоится в 11.00 мск и пройдет на русском языке.
Ссылка на регистрацию будет здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей