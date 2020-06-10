Специалисты: у России благоприятные показатели экономики для выхода из пандемии

Как сообщает газета “Известия”, для составления рейтинга учитывались четыре фактора: размер госдолга, низкая безработица, небольшие налоги, а также слабая зависимость от международной торговли.

Также на выход из кризиса оказывает влияние индекс PPI. Он демонстрирует уровень миролюбия внутри государства. Россия в данном рейтинге занимает 37-ое место, Китай - 34, Индонезия - 39, Мексика - 35-ое, Австралия - 13-ое.

Глава IEP Стив Киллелеа считает, что полностью страны после выхода из пандемии восстановятся только через пять лет.