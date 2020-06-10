Специалисты: у России благоприятные показатели экономики для выхода из пандемии
Специалисты Института экономики и мира (IEP) опубликовали 14-ый ежегодный доклад, согласно которому, в топ-5 стран с наиболее благоприятной экономической обстановкой для выхода из кризиса, вошли Россия, Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.
Как сообщает газета “Известия”, для составления рейтинга учитывались четыре фактора: размер госдолга, низкая безработица, небольшие налоги, а также слабая зависимость от международной торговли.
Также на выход из кризиса оказывает влияние индекс PPI. Он демонстрирует уровень миролюбия внутри государства. Россия в данном рейтинге занимает 37-ое место, Китай - 34, Индонезия - 39, Мексика - 35-ое, Австралия - 13-ое.
Глава IEP Стив Киллелеа считает, что полностью страны после выхода из пандемии восстановятся только через пять лет.
Специалисты считают, что выход из кризиса быстро произойдет в тех странах, где экономика соотносится с показателем PPI. Так, лучшие прогнозы у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Худшие прогнозы специалисты дают относительно Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.