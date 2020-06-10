ГК «Первый Трест» объявила о запуске продаж ЖК Grand&Grand в центре Уфы

Мэрия города одобрила застройку в ноябре 2019, после чего застройщик приступил к активным работам по возведению зданий. Подробности сообщил «Башинформ».

Всего в комплексе будет 3 многоэтажных дома, состоящие из 4х секций. Самое высокое из них достигнет в высоту 100 метров (33 этажа). ЖК Grand& Grand станет самым высотным жилым комплексом в центре Уфы.

Комментирует пресс-служба ГК «Первый Трест»:

«ЖК Grand& Grand не просто современный комплекс домов со всей необходимой инфраструктурой, созданный с применением новейших технологий домостроения, это совершенно новый и неординарный проект на рынке Уфы. И он определенно станет доминантой этого района.

Высокий уровень комфорта ЖК Grand& Grand обеспечен гармоничным сочетанием транспортной доступности, качеством строительства, продуманными архитектурными решениями и непосредственной близостью к развитой инфраструктуре исторического центра.

Расположившись в уникальном месте, комплекс позволит быть в центре событий, видеть весь город как на ладони и наслаждаться красивейшими видами паркового массива».

Будущим покупателям застройщик предлагает широкий выбор планировок квартир с возможностью индивидуального проектирования на этапе строительства. В комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. В описании также указаны высокие потолки, внутренняя система кондиционирования, система водоочистки, интеллектуальная система безопасности, современные лифты европейского бренда, которые спускаются на уровень подземного паркинга, и бесплатный wi-fi на территории комплекса.

Всех, кто заинтересовался покупкой квартиры в ЖК Grand& Grand, ГК «Первый Трест» приглашает в офис продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Подробности можно узнать по номеру 8 (347) 222-0-111.

Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений.

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