В Башкирии строится новая дорога, альтернативная трассе М-5

В Башкирии продолжается строительство автомобильной дороги Бирск – Тастуба – Сатка. Строительство трассы началось осенью 2016 года, а ввести её в эксплуатацию планируется в 2019 году к 100-летию республики.

Проект не только позволит соединить населённые пункты и разгрузить федеральную трассу М-5, но в целом даст серьёзный импульс развитию северо-восточных районов Башкирии. Ход строительства на участке в районе села Караидель и моста через реку Уфа осмотрел накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Длина моста через реку Уфа составит 328 м, высота – 20 м. Всего на объекте трудятся 150 строителей, задействовано более 100 единиц техники.

- Значимое сооружение, которое соединит наши северные районы с северо-востоком республики. Хочу сказать, что объект не маленький. Этот мост будет стоить 1,7 млрд рублей. Дальше через этот мост пойдёт дорога на Тастубу. Это ещё 60 км новой дороги стоимостью около 2 млрд рублей,

- отметил глава Башкирии. - Таким образом, здесь мы получаем возможность ездить не по трассе М-5 – очень сложной, опасной, аварийной, а через новую дорогу, которая соединит северо-восток в том числе с нашими уфимскими трассами, которые выходят на север.

По словам Рустэма Хамитова, «к концу следующего года мост уже будет завершён, а дорога на Тастубу будет запущена в 2019 году, как раз к 100-летию республики. Так что мы получим очень мощный инфраструктурный реализованный проект. Тем самым будет продолжено наведение порядка в нашей транспортной инфраструктуре, транспортно-дорожном хозяйстве».

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