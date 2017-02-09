В Башкирии приставы взыскали в бюджет более миллиарда рублей

В Уфе, вчера прошло совещание руководителей территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Основной темой разговора стала реформа, которая проводится в стране последние 20 лет.

По итогам 2016 года благодаря работе судебных приставов республиканский бюджет пополнился более чем на 1 млрд рублей. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов во время своего выступления.

- Значимым направлением остаётся взыскание долгов по просроченной заработной плате. За январь-апрель уже погашена задолженность на общую сумму более 161 млн рублей. Вообще с долгами по заработной плате ситуация не очень хорошая и у нас в республике, и, наверное, в целом по стране. Поэтому ваша помощь, конечно, очень важна и просто нужна, - отметил Рустэм Хамитов.